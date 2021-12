Hoy no es un día más para el boxeo mexicano debido a que se cumple un nuevo año del magnifico KO de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao. Aquella noche en Las Vegas, Dinamita no dejó dudas ya que ganó por la vía rápida y no dejó la decisión a la impresión de los jueces que siempre dejaron muchas dudas en tarjetas en los combates previos.

Aquella victoria volvió a poner al boxeo mexicano en la primera escena mundial ya que tenía grandes campeones, como Erik Morales, Marco Antonio Barrera y un incipiente Canelo Álvarez, pero ninguno que trascendiera tanto como la figura de Julio César Chávez. En ese momento apareció Márquez, para llevarse todos los focos y ser él la nueva imagen del boxeo mexicano.

Sin embargo, Dinamita Márquez, por cuestiones de edad, realizó dos presentaciones más tras vencer a Manny Pacquiao donde no pudo con Timothy Bradley, quien había vencido al filipino un año antes que él, y dijo a adiós con una victoria ante ante Mike Alvarado por puntos en 2014. Tras colgar los guantes, el excampeón del mundo se avocó al análisis del boxeo, descartó una quinta pelea con el Pacman y comenzó a realizar su carrera política, la cual no comenzó de la mejor manera en sus primeras elecciones.

Muy distinta fue la situación que estuvo vivió Manny Pacquiao ya que tras caer de esa forma muy pocos creían que podía volver al ring. Sin embargo, el filipino volvió de la mejor manera he hilvanó diez peleas de las cuales perdió solamente dos.

A su vez, entre aquellos choques se encuentran hombres como Floyd Mayweahter, Timothy Bradley, Lucas Matthysse, Keith Thurman y Adrien Broner. Además, en su última pelea perdió claramente ante Yordenis Ugas, pero sin pasar ningún tipo de papelón, por lo que es más valioso su regalo al bajarse del ring en pie contra un campeón del mundo tras más de un año de inactividad.