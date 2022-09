Abel Sánchez, exentrendor mexicano de Gennady Golovkin, no ocultó su decepción con la actuación del kazajo en la trilogía ante Canelo Álvarez.

No son pocos los especialistas que opinan que desde que Johnathon Banks se transformó en el entrenador en jefe del equipo de trabajo de Gennady Golovkin el kazajo ha perdido una de sus principales virtudes como boxeador: el instinto animal. Ese déficit sin dudas pudo verse en la trilogía ante Canelo Álvarez, pues se lo io muy pasivo intentando boxear al campeón mundial indiscutible de peso súper mediano, cuando la clave parecía estar en meterle presión y gran volumen de golpeo durante los primeros asaltos.

El final ya es conocido por el mundo entero. El último sábado, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Triple-G tuvo por lejos la peor de sus actuaciones en las tres peleas que realizó ante el tapatío, lo que le valió salir como perdedor en decisión unánime y sin dejar incluso lugar para las dudas o la polémica que sí se había generado en sus dos combates anteriores.

Quien no ocultó su decepción con la actuación de Gennady Golovkin en la trilogía fue precisamente su exentrenador, el mexicano Abel Sánchez, quien lo acompañó en su carrera profesional desde 2010 a 2019, siendo parte de las dos peleas anteriores ante Canelo. "Me decepcionaron los esfuerzos", expresó en diálogo con Fight Hub TV.

Y explicó: "Parecía que un tipo no estaba listo para pelear y el otro estaba contento. No salió como pensé que iría. Sentí que las primeras ocho rondas de Gennady fueron como golpear los guantes. Era como dos amigos peleando entre sí. Canelo estaba lanzando golpes con malas intenciones y Gennady no fue lo suficientemente agresivo para tratar de ganar la pelea".

Para Abel Sánchez la mayor decepción fue sentir que Gennady Golovkin solo intentó completar las 12 rondas, pero nunca poner en peligro al Canelo. “Si tuviera 30 años o 20 años, está bien, podría verlo porque tiene una larga carrera por delante. Tiene 40 años. Está peleando en un peso en el que no está poniendo en peligro sus cinturones. Nunca nadie le ha hecho daño en una pelea. Uno trata de ganar siendo agresivo. Si te quedas sin gasolina, te quedas sin gasolina, pero el otro tipo también se quedará sin gasolina. Pensé que Canelo podría haber estado respirando con dificultad hacia el final de la pelea. Imagínese si Gennady hubiera aplicado algo de presión", concluyó.