El pasado sábado 4 de septiembre en la Crypto.com Arena de Los Angeles, Andy Ruiz hizo su regreso a los cuadriláteros con una victoria con autoridad ante Luis Ortiz en decisión unánime y luego de enviarlo dos veces a la lona, para mejorar y mucho la imagen qua había dejado en su anterior presentación ante Chris Arreola, pese a que también fue declarado ganador de manera unánime.

Para la continuidad de la carrera del Rocky Mexicano, todo indicaba, incluso él mismo, que su próximo rival saldría del combate que Deontay Wilder y Robert Helenius protagonizarán el próximo 15 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn, para el que el excampeón mundial de peso pesado del CMB es amplio favorito.

Sin embargo, el propio padre de Andy Ruiz deslizó la posibilidad de que su hijo vuelva a pelear por un título mundial y nada menos que en el fin de semana de 5 de Mayo. Todo comenzó después que John Fury, padre de Tyson, mencionara a Andy Ruiz como posible rival en diciembre si no se llega a un acuerdo con Joshua.

Andrés Ruiz, padre de Andy, dijo que no habían recibido comunicación alguna sobre esa posibilidad, pero reconoció que sí podría darse la pelea a mediados del año próximo. “No nos han dicho nada de esa pelea para diciembre. No hemos hablado con ellos. Pero no creo que diciembre sea una posibilidad. Andy está de vacaciones", le dijo a Izquierdazo.

Y agregó: "Él recién reanudará los entrenamientos para noviembre o diciembre. Nos gustaría pelear contra Tyson Fury. Me gustaría que esa pelea se hiciera para el 5 de Mayo, un día de celebración para la nación mexicana. Andy y Tyson Fury son amigos, y esa pelea se puede hacer si hay una oferta para el próximo año, por supuesto que la aceptaríamos".