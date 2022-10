Tras la victoria de Saúl El Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin en la trilogía, otro peleador kazajo se le animó al mexicano y aseguró que ya no se encuentra en su mejor momento.

Apareció otro kazajo que se le anima al Canelo Álvarez: "Ya no está en su mejor momento"

El pasado 17 de septiembre, en la T-Mobila Arena de Las Vegas, Saúl El Canelo Álvarez no tuvo mayores problemas para imponerse a Gennady Golovkin, marcando una superioridad mucho más clara que en sus dos combates anteriores y llevándose la victoria en decisión unánime que le permitió retener su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano.

Como El Canelo no sería El Canelo si no recibiera las críticas de sus más fervientes detractores, estas estuvieron enfocadas principalmente en la pobre producción de Triple-G, que haciendo también la comparación de los dos enfrentamientos pasados se quedó muy lejos de estar a la altura.

De hecho, apareció otro peleador kazajo que aseguró que la actuación del tapatío en la trilogía ante su compatriota no lo sorprendió en lo más mínimo. Se trata de Zhanibek Alimkhanuly, quien se desempeña en la división de peso mediano y se encuentra invicto en los 12 combates que lleva realizados como profesional, sin empates y habiendo logrado ocho de sus victorias por nocaut.

En su última pelea, además, conquistó el título mundial interino de la OMB en las 160 libras gracias a una victoria por nocaut en el segundo asalto sobre Danny Dignum. Y el próximo 12 de noviembre estará midiéndose ante Denzel Bentley por el cinturón de campeón principal del organismo que ya dejó vacante Demetrius Andrade.

"Canelo ya no es el mejor", aseguró en diálogo con BoxingScene. Y agregó: "Ya no está en su mejor momento. Sería un trabajo fácil para mí. Pero él no peleará conmigo. ¿Por qué pelearía con el peso mediano más fuerte del mundo? Ahora mismo, estoy en mi mejor momento".