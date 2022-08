En el día de ayer, Timothy Bradley atacó a Ryan Garcia al marca los diferentes motivos por los que no debería enfrentar a Gervonta Davis.

¡Baño de realidad! Timothy Bradley tundió a Ryan Garcia al decir por qué no podría con Gervonta Davis

Una de las peleas que quieren los fanáticos en el 2022 es el choque entre Ryan Garcia y Gervonta Davis, quienes no han parado de lanzar tiros para llevar adelante la pelea. Por otra parte, en las últimas horas, Timothy Bradley lanzó una dura advertencia a joven de california al marcar que debe seguir aprendiendo para luego enfrentar The Tank. ¿Le hará caso?

“¿Cómo lo explico? El vaso está medio lleno con él. Todavía no está en todo su potencial. Él no está allí todavía. Está mejorando, pero me mantendría alejado de Tank porque Tank está en su mejor momento, amigo”, comenzó el actual analista de ESPN a Fight Hub TV. Y agregó: “Este tipo puede boxear, este tipo puede golpear, puede pelear. Es un luchador pensante. Va a tenderle una trampa a Ryan, y Ryan se va a poner un poco fuera de sí”.

Por otro lado, Timothy Bradley coincide que Ryan Garcia está ganando más dinero fuera del boxeo que dentro y que por este motivo quiere ganarse el respeto para ganar los grandes cheques en el deporte de los puños. Sin embargo, el excampeón del mundo comenta que aún debe seguir mejorando sus habilidades.

“Estoy enfermo y cansado de todos los llamados. Si llamas a alguien, no eres el mandamás. Ryan está recibiendo dinero de todas partes. Probablemente esté ganando más dinero fuera del boxeo que en el boxeo (…) Está llegando a un punto en el que quiere obtener esos cheques más grandes; él quiere respeto, así que está tratando de ladrar a diferentes árboles para ver quién muerde el anzuelo. Creo que una pelea entre él y Tank es la pelea que todos quieren ver”, comentó el excampeón del mundo.

Y añadió que “Creo que es el que más vende. Creo que hace aún más. Él quiere la pelea. Yo, siendo un hombre de negocios, diría: 'Diablos, no, no lo hagas'. Yo siendo un fan, quiero verlo. Si eso es lo que quieres, haz que suceda”.