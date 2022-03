Miguel Berchelt no pudo contener las lágrimas por la decepción que le generó su segunda derrota consecutiva, en un combate en el que era favorito ante Jeremia Nakathila.

Un año y un mes había transcurrido desde la dura derrota sufrida por Miguel Berchelt ante Oscar Valdez, por nocaut en el décimo asalto, que le costó perder además el título mundial de peso súper pluma del CMB. Con cambio de entrenador de por medio, El Alacrán aseguraba estar plenamente recuperado desde lo físico y lo mental para hacer su regreso a los cuadriláteros este sábado, peleando por primera vez en la división de peso ligero y con Jeremia Nakathila como rival.

Sin embargo, el mexicano nunca pudo meterse en pelea y ya desde el primer round sintió el poder de los golpes del oriundo de Namibia, que fue quien tomó la iniciativa y terminó derribándolo en el tercer round. Berchelt amagó con una recuperación en el quinto asalto. Sin piernas, sin defensa, pero con el corazón.

No le iba a alcanzar al Alacrán, que en el sexto asalto volvió a sufrir duro castigo, al punto que cuando estuvo sentado en la esquina transcurridos los tres minutos, y por indicación del médico, ya no tuvo el visto bueno para seguir peleando, consumándose así la tercera derrota de su carrera y segunda consecutiva.

Cuando terminó de procesar lo sucedido, Miguel Berchelt no pudo contener las lágrimas. Imposible saber cuántas imágenes cruzaron su cabeza en ese momento, pero el llanto fue desconsolado. Jorge Capetillo, su nuevo entrenador, lo tomó de la cabeza e intentó animarlo. "No se me averguence, que peleó con el corazón", le dijo.

¿Qué dijo Miguel Berchelt tras su derrota ante Nakathila?

Soltado en el llanto el primer desahogo, Miguel Berchelt tuvo la palabra para la transmisión de Top Rank y lo primero que quiso remarcar fue que estaba en condición de seguir peleando, de revertir una pelea que estaba muy cuesta arriba para él, aunque dijo respetar la decisión que había tomado el árbitro.

Ya consultado respecto a lo que iba a ser de su futuro tras sufrir la segunda derrota consecutiva de su carrera, expresó: "Me voy a levantar. Voy a descansar, voy a pasar tiempo con mi mamá. Y voy a volver más fuerte. Un verdadero campeón no es el que nunca pierde, sino el que se recupera de las caídas".