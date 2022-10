El 2022 comienza a cerrarse y las grandes peleas empiezan no terminan de aparecer, salvo las peleas de Dmitry Bivol vs. Gilberto Ramírez y de Juan Francisco vs. Román González III. Por otro lado, en el día de hoy Bob Arum confirmó que habría acuerdo para que Óscar Valdez y Emanuel Navarrete se enfrenten en febrero. ¡Hay tiro!

A lo largo del año México no terminó de tener una victoria resonante luego de lo que fue el 2021 de Canelo Álvarez. Es más, el peleador tapatío perdió ante Bivol el pasado siete de mayo, en una pelea en la que fue ampliamente superado por el Campeón del Mundo Medio Pesado AMB.

Por otro lado, en Top Rank ya empiezan a cerrar diferentes contratos para lo que queda del 2022, pero ya piensan en el 2023. Uno de ellas es en las 130 libras, por lo que Bob Arum siempre ha coqueteado con la idea de llevar adelante el choque entre Óscar Valdez y Emanuel Navarrete, la cual fue truncada porque Shakur Stevenson quiso la unificación con el Nogales.

Finalmente, el reconocido promotor podrá llevar el combate en febrero de 2023 y ya han comenzado a pensar en Ciudad de México como una de las posibles sedes. “Pienso que ambos peleadores han acordado enfrentar. La pregunta es cuál es la sede”, afirmó Arum a Figth Hype quien afirma que está todo acordado. Y agregó: “Brad Jacobs, de Top Rank, ha estado hablando a un grupo mexicano sobre quizás hacerla en Ciudad de México o, si no se puede, Los Ángeles o Phoenix. Pero la pelea definitivamente va a suceder”.

Cabe destacar que Óscar Valdez fue claramente dominado por Shakur Stevenson, quien le dio una terrible paliza. Por su parte, el Vaquero Navarrete volvió ante Eduardo Baez cuando defendió su corona OMB pluma.