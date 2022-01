En el día de mañana Brandon Moreno se vuelve a presentar en octágono de la ufc para defender su Título Mundial Mosca ante Deivison Figueredo. Por otro lado, en la previa a su estreno en el 2022, el peleador de Tijuana salió a defender a Canelo Álvarez de la gran cantidad de críticas que recibe por parte de los aficionados de México.

“Soy mexicanos y tengo esos ejemplos. El Chicharito cuando que decía que imaginemos cosas Chingonas y fue al Mundial y él iba con este pensamiento. Después las cosas no fueron y después lo atacaron. Señores, ¿qué les sucede? Obviamente que hay que demostrar las cosas con hechos, pero todo empieza con la cabeza. Suéñalo y piénsalo. No critiquemos, cállense la boca, hay que trabajar”, habría expresado Brando Moreno tras haberse consagrado.

Por otro lado, a horas de que se suba a realizar su primera defensa, el Brandon Moreno salió a defender a Canelo Álvarez de sus críticos. En diálogos con Los Ángeles Times en Español, el mexicano contó lo mucho que conoce al tapatío, que lo alcanzado por él fue a base de esfuerzo y disciplina, y que no entiende por qué motivo lo critican tanto en su tierra.

“Creo que en México a veces lo critican muchísimo. Pero yo en lo personal, no entiendo por qué. El tipo es increíble. Cuando lo conoces y hablas con él, te das cuenta de por qué es lo que es, por qué es el campeón que es. Es una persona humilde, seria”, explicó el peleador de Tijuana.

Y agregó: “Por eso mucha gente lo tacha como de sangrón. Pero ellos son personalidades. El tipo es serio, pero eso no le quita lo humilde y eso no le quita lo buena persona y lo amable que es. Entonces, cuando lo conocí tuvimos una pequeña charla. Me dio ciertos consejitos de boxeo y ciertos consejitos acerca de la vida, de lo que debe hacer uno cuando está en la cima”.