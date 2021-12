Canelo Álvarez elegido mejor boxeador del 2021 para The Ring

No hay dudas de que el año de Saúl Canelo Álvarez ha sido uno de los más importante de su carrera luego de que se haya consagrado Campeón Indiscutido de los Súper Medianos. Por otro lado, en las últimas horas el nacido en Guadalajara fue premiado como el mejor boxeador del 2021 para la revista de The Ring. Por otra parte, tras obtener el premio el mexicano confesó cuál fue la pelea más atractiva del año.

El 29 de febrero en el Hard Rock Stadium, el mexicano ganó por la vía rápida a Avni Yildirim y decía que pase el siguiente para comenzar a señalar que este iba a ser su año. El cinco de mayo, en Dallas, el tapatío le decía a Eddie Hearn “te lo dije, trabajo fácil” tras vencer a Billy Joe Saunders por KO8, mientras que en noviembre unificaba los cuatros títulos más importante tras noquear a Caleb Plant en el décimo round. Historia pura para el boxeo mexicano.

No hay dudas, Canelo Álvarez fue el mejor del 2021 y no hubo niguna polémica debido a que ganó por la vía del cloroformo, el mejor juez del boxeo. Es por esto que el nacido en Guadalajara fue reconocido como el mejor boxeador del año por The Ring Magazine, la revista más prestigiosa a nivel mundial del deporte de los puños.

“Para mi es un honor. Como siempre dijo, amo el boxeo. Hago esto porque amo el boxeo y lo que venga es un honor para mí. Esto es un bonus para mí porque amo este deporte. Respeto este deporte y siempre trato de hacer lo mejor en el boxeo”, expresó Canelo Álvarez a The Ring. Y agregó: “Me siento genial, bendecido porque al final del día, yo quiero hacer historia en mi carrera. Entonces me siento bendecido".

Por último, el mexicano comentó que la pelea con Caleb Plant fue una de la que disfrutó por la magnitud de la contienda, pero que fue le encantó su victoria contra Saunders. “La pelea que disfruté mucho fue contra Billy Joe Saunders, porque él dijo muchísima mierda y éramos 73 mil personas en la arena”, expresó Canelo Álvarez.