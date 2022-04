El próximo sábado, en la madrugada de México, Gennady Golovkin regresa al ring para enfrentar a Ryota Murata por los Títulos Mundiales AMB y FIB Medianos en Tokio, Japón. Por otro lado, en las últimas horas, el kazajo habló con la prensa y admitió que no tuvo rivales de calidad desde que enfrentó a Canelo Álvarez, algo que el tapatío ya dado a entender cuando el asiático regresó ante el polaco Kamil Szeremata tras más de un año de inactividad.

Sin duda que el próximo fin de semana, el campeón del mundo de la Federación Internacional de Boxeo se juega su futuro debido a que una derrota lo deja más abajo del cuadrilatero que adentro. Es por esto que necesita ganar para luego tener la trilogía contra el peleador de Eddy Reynoso, quien el próximo siete de mayo pelea ante Dmitry Bivol.

Por otro lado, en las últimas horas, Gennady Golovkin coincidió con Yahoo Spots al mencionar que no tuvo rivales de nivel desde que enfrentó. “Es una buena pregunta, de hecho, y no quiero culpar a nadie, no me malinterpreten. Pero confía en mí, todavía quiero boxear. Todavía quiero desafiar a los mejores peleadores. Todavía quiero estar activo. Pero como obviamente saben, firmé con DAZN. Y así es como ven el desarrollo de mi carrera. Así es como ven y así abordan el negocio del boxeo”, expresó el kazajo dando a entender que quiere mantenerse en la elite mundial.

Por otra parte, esto ya lo había mencionado el tapatío cuando fue entrevistado por A los Golpes al recordar que lo criticaban a él por pelear contra Avni Yildirim, mientras que Triple G había regresado ante Kamil Szarameta, quien para el mexicano era un desconocido. "No tengo nada personal con Golovkin. Se les llena la boca con Golovkin. Si peleo con él y le gano, porque estoy seguro que lo puedo noquear, van a empezar a decir 'que ya estaba viejo', conozco esta historia perfectamente. La conozco. Y sino hubiera peleado con Yildirim estarían diciendo que se pasó por abajo las reglas de los campeonatos y que no peleó con el retador. Ahí está Golovkin el retador oficial de campeonato, con un don nadie, y no dijeron nada”, comentó el mexicano, en febrero de 2021, dando a entender que el asiático no tuvo gran oposición en su regreso.

Gennady Golovkin sabe de los riesgo de pelear a los 40 años

En diálogos con BoxingScene.com, Gennady Golovkin comentó que se siente genial, pero aclaró que es un problema sentirse así a sus 40 años. "Diría que me siento genial a mi edad. Tengo casi 40. Nunca he tenido 40 antes, así que no sé cómo debería ser. Pero la forma en que me siento en este momento, es genial. Me acabo de dar cuenta de que ni siquiera es normal. Este podría ser uno de mis problemas", comentó el kazajo.