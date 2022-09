El próximo 17 de septiembre, Canelo Álvarez volverá a chocar ante Gennady Golovkin para cerrar la trilogía en Las Vegas cuando se enfrenten por los Título Mundiales AMB, CMB, FIB, y OMB. Por otro lado, a casi una semana para el pleito, el mexicano le dejó un recado a Jake Paul, Floyd Mayweather y Óscar de la Hoya al marcar que por el momento no quiere realizar.

Sin duda, el peleador de Eddy Reynoso es buscado por todo tipo de peleador ya que un solo combate contra él significa llevarse una gran suma de dinero a sus bolsillos. Debido a esto, tanto peleadores que están a su nivel, como los que no, quieren un chocar contra la actual cara del boxeo.

Sin embargo, Canelo Álvarez por el momento se mantiene enfocado en chocar ante Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre para luego volver a enfocarse en Dmitry Bivol, si es que derrota a Gilberto Ramírez el próximo cinco de noviembre. Por otra parte, el mexicano ya advirtió que por el momento no irá en busca de pelea de exhibición.

"No lo sé. No ahora. Quiero tener grandes peleas y hacer historia en el boxeo y tal vez cuando termine con el boxeo tal vez pueda hacer ese tipo de pelea", expresó el tapatío según lo informado por Marca Claro. Sin duda, esta una implicita respuesta para peleadores como Jake Paul, Óscar de la Hoya y Floyd Mayweather - los dos primeros desafiaron publicamente al mexicano - al dicir que por ahora no busca ese negocio.

Por otro lado, el mexicano fue consultado por la derrota de Kamaru Usma, otro peleador del la UFC que lo desafió, y mencionó que es un gran atleta. "Esto sucede. Es parte del deporte. Todo el mundo puede perder. Nunca sabes. Creo que estaba ganando, ¿verdad? Un solo golpe lo cambió todo. Mira, es un gran luchador", finalizó Canelo Álvarez.