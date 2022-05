Nadie se sorprenderá al leeer que las cosas entre Saúl El Canelo Álvarez y Oscar De La Hoya no quedaron nada bien desde que el multicampeón tapatío decidió romper con Golden Boy Promotions a finales de 2020 para pasar a negociar sus peleas como agente libre, vinculándose con la promotora que mejores desafíos y ofertas le acerque.

El paso del tiempo dejó en claro, a su vez, que quien mayor resentimiento guarda es el exboxeador y campeón mundial, pues no desaprovecha ninguna situación en la que pueda lanzar un nuevo dardo contra el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano y su derrota ante Bivol no sería la excepción.

De La Hoya acusó a Canelo de haber descuidado su preparación para la pelea ante el invicto ruso por haber estado jugando demasiado al golf. "De lo que vi, y veo todo, Canelo ha jugado mucho golf. De mi experiencia, solía jugar mucho golf entre peleas y entre campamentos de entrenamiento. Te quita mucho de ti. Sí, estás ahí fuera seis horas. Estás parado, tus piernas están débiles y estás concentrado”, había dicho.

Si bien dejó correr algunos días, Canelo finalmente respondió a la crítica de De La Hoya. "Creo que es mejor tener amor por otro deporte que por otras cosas, ¿no crees?", ironizó el tapatió en una clara referencia a las diferentes adicciones con las que ha tenido que lidiar el Golden Boy.

De La Hoya también criticó la alimentación de Canelo

Oscar De La Hoya se refirió también al cambio de hábitos alimenticios a que dio lugar Canelo Álvarez en la previa de su pelea ante Dmitry Bivol, luego que el tapatío confirmara que estaba realizando una dieta prácticamente vegana, aunque no al cien por ciento. "Cuando cambias algo tan drástico como tu dieta de la noche a la mañana, corres el riesgo de que tu cuerpo no funcione y no ajuste de la mejor manera. Tal vez lo debió intentar entre peleas o algo. Si se siente bien con ello, que así sea, pero lo vi un poco cansado”, señaló.