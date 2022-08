El próximo 17 de septiembre Saúl Álvarez vuelve al ring en busca de lograr derrotar por segunda ocasión a Gennady Golovkin por el Título Mundial Supermediano AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otro lado, a casi mes para de la pelea el mexicano marcó un ambiosa meta para poder finalmente retirar a Gennady Golovkin.

Desde la primera conferencia de prensa, el mexicano llevó esta tercera pelea al plano personal debido a que no para aventarle tiros al asiático. El motivo de esto es porque considera que le ha faltado el respeto, por lo que quiere retirar de una vez por todas del boxeo.

Por otra parte, en las últimas horas, el nacido en Guadalajara volvió a marcar que buscará ganar por la vía rápida para no dejar dudas. “Soy más peligroso en este momento; eso soy (una fiera herida); me estoy entrenando al 100 por ciento, entusiasmado, con hambre de triunfo. Mi meta es terminar por nocaut, quiero ganar antes de los 12 asaltos y ojalá se me dé la oportunidad”, expresó Canelo Álvarez a EFE.

Por otro lado, el peleador de Eddy Reynoso habló del motivo por el que llevó el choque a un plano personal. “Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, sino no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mí. Me preparo para el mejor Golovkin; es un peleador inteligente que pega fuerte y difícil de conectarlo, pero lo conozco; sé lo que tengo que hacer y vamos a llegar bien", comentó. Por último, el mexicano volvió a hablar de su última derrota.

“No tenía necesidad de subir de peso, pero tomar ese tipo de retos es no conformarme con lo que tengo. Existía la posibilidad de perder, sin embargo, el camino para ser grande tiene baches, te tropiezas una, dos, tres y hasta diez veces, pero eso no quiere decir que no vas a lograr el objetivo. Hay que seguir adelante”, finalizó Canelo Álvarez.