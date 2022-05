Luego de confirmarse su trilogía ante Gennady Golovkin, Canelo Álvarez se refirió a un viejo problema personal con el kazajo que no ha solucionado el paso del tiempo.

Canelo Álvarez se refirió a un problema con Golovkin que no ha arreglado el paso del tiempo

Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin finalmente darán lugar a la trilogía tan ansiada por los fanáticos, que fue anunciada por MatchRoom Boxing y DAZN para el próximo 17 de septiembre, con sede a confirmar. Allí, será el kazajo quien deje por un momento sus cinturones de campeón mundial de peso mediano de la AMB y la FIB para buscar arrebatar al mexicano su campeonato mundial indiscutible en las 168 libras.

El hecho de ascender a una categoría de peso superior, dificultad que el propio Canelo probó ya en su última derrota ante Bivol, no es la única desventaja con la que llega Triple G a la trilogía. Sucede que son muchos los que opinan que con 40 años ya se le ha pasado el momento de plenitud deportiva en que sin dudas logró poner en serios problemas al tapatío.

Precisamente al paso del tiempo hizo referencia Canelo Álvarez en sus últimas declaraciones concedidas a DAZN, dejando en claro que hay un problema personal que mantiene con Golovkin que no se ha solucionado con el correr de los años. "Siempre ha sido muy personal con él. Eso nunca desaparecerá. Después de que terminamos las dos peleas, todavía se siente igual", comenzó diciendo.

Y agregó: "Golovkin nunca ha dejado de hablar de mí. Si lo piensas, yo nunca más lo mencioné. Siempre he estado en su boca, siempre ha hablado de mí, y eso lo hace aún más personal. El hecho de que exista esta rivalidad pone un elemento extra allí. Me hace entrenar más duro. Me esfuerzo más".

El presidente del CMB se mostró encantado con la trilogía

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, tampoco parece estar demasiado preocupado por el paso del tiempo a la hora de pensar la trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin como un combate imposible de perderse. "La tercera pelea de Canelo con Golovkin es algo que todo el mundo ha estado esperando y será grandiosa. El proceso de Golovkin para que se diera fue larguísimo. Fue maravillosa la primera, la segunda un desempate y de ahí un largo periodo de no saber si los volveríamos a ver en el ring. Será un gran combate”, manifestó.