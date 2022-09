El próximo sábado, Saúl Álvarez vuelve a presentarse frente a Gennady Golovkin para llevar adelante su trilogía por los Títulos Mundial AMB, CMB, FIB, OMB y The Supermedianos. Por otro lado, a días del choque, el mexicano analizó si subir a las 168 libras beneficiará o no al kazajo.

Pasaron más de cinco años del último enfrentamiento y en el aire aún sobrevuela la polémica luego de que el tapatío se haya quedado con la revancha. En especial hay cierta mirada de que hubo robo luego de que en la primera pelea uno de los jueces lo haya visto ganar al peleador de Eddy Reynoso en diez asaltos.

Por otro lado, el próximo sábado la pelea no será en las 160 libras, sino que será en las 168, por lo que el mexicano habló si será o no beneficioso para el kazajo. “Yo me he sentido bien. Y la verdad no me importa cómo se sienta”, expresó el mexicano a FightHype.com.

Y agregó: “De 154 a 160 cuando subí fue con el primero que peleé, con el mejor de la división. Así que lo que él siente o cómo se siente pues ese ya no es mi problema (...) Yo creo que le puede beneficiar más no bajar tanto de peso. De todas maneras tiene que bajar”.

Por último, Eddy Reynoso también habló del peso del kazajo y no cree que haya problemas para que se vea competitivo. “Nosotros peleamos desde 160 hasta 175 y Saúl ha sido competitivo en todas. Un peleador como Golovkin creo que no va a tener problemas para pelear en 160 o 168”, comentó el técnico de Jalisco.