Saúl Canelo Álvarez vuelve próximo sábado ante Caleb Plant por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring en el MGM Grand de Las Vegas. Por otra parte, mientras se espera el choque por el indiscutible de las 168 libras, el peleador de Eddy Reynoso confirmó que está dispuesto a pelear contra Artur Bertebiev.

El peleador de México esta a un paso de hacer historia el próximo fin de semana en la Ciudad del Pecado cuando vaya en busca de los cuatro títulos más importante de la actualidad. Enfrente estará un rival que no le llega ni a los talones de los grandes rivales que tuvo el peleador de Guadalajara a lo largo de toda su carrera.

Debido a esto, una de las preguntas que sobrevuela en el ambiente es cuál es el siguiente paso que tendrá el peleador de Eddy Reynoso. En los súper medianos se habla de David Benavidez y Jermall Charlo, mientras que, en las 175 libras, donde derrotó a Sergey Kovalev, asoman Dmitry Bivol, Gilberto Ramírez y el cuco de la categoría, Arthur Bertebiev.

Sobre este último, Canelo Álvarez fue consultado y dejó claro que está dispuesto a enfrentarlo en su siguiente pelea. “No es loco, me encanta la idea, me encantan los retos. Estamos 100% enfocados en esta pelea y después veremos”, comentó en conferencia de prensa el peleador que dejó claro que no vuelve a los medianos.

El combate por los Título Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring finalmente será transmitido en México por TV Azteca, luego de que TUDN se haya decidido no hacerlo. De esta manera, el combate llegará a todo México con los relatos de Rafael Ayala y Rodolfo Vargas, mientras que los comentarios estarán a cargo de Eduardo Lamazón, César Castro y Julio César Chávez.