El 7 de mayo del 2022, Dmitry Bivol sorprendió al ámbito del boxeo quedándose con una histórica victoria frente a Canelo Álvarez, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El mexicano, contra todas las casas de apuestas, mordió el polvo y declaró: "No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Insisto, no quiero poner excusas".

El tapatío dejó claras muestras de su deseo por tener revancha contra el nacido en Kirguistán. ¿Puede completarse un segundo combate en este 2023? Todo puede ocurrir. Sobre todo, teniendo en cuenta las últimas declaraciones que entregó Vadim Kornilov, el representate del pugilista que representa a Rusia.

"Ya lo venció. No está tan motivado, porque no es realmente un rato tan grande para él", empezó diciendo el agente de Dmitry Bivol en la entrevista con Little Giant Boxing. Pero impuso las condiciones para que pueda lograrse: "Tienen que cumplir con ciertos términos que nosotros pedimos. Uno de esos, en este momento, es que se haga en 168 libras. Queremos una pelea en la que no haya excusas".

¿Es posible la revancha de Canelo Álvarez vs. Dmitry Bivol?

Deportivamente, Vadim Kornilov abrió las puertas. Sin embargo, el mismo agente dio a conocer algunas cuestiones que serían obstáculos para confirmar la revancha: "Va a haber un problema con lo financiero. También con la sede y con la forma en la que se van a seleccionar los jueces. Porque Canelo Álvarez dice que solo necesitaba un par de rounds más para ganar y creo que es delirante".