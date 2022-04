Sin duda la temporada 2022 del boxeo comenzó en abril luego con el choque entre Errol Spence y Yordenis Ugas, pero uno de los puntos culmines aparece cuando Canelo Álvarez enfrente a Dmitry Bivol el próximo siete de mayo en Las Vegas. Por otro lado, en las últimas horas, al mexicano le consultaron sobre la posible pelea ante Gennady Golovkin y el tapatío lanzó una picante respuesta.

Más que en el ruso, los fanáticos del boxeo piensan en el kazajo debido a que, si el tapatío se alza con una victoria el próximo mes, habrá trilogía. Debido a esto, tanto el nacido en Gaudalajara, como Eddie Hearn son consultados en más de una ocasión por el choque podría darse en septiembre.

Por otra parte, en las últimas horas, Canelo Álvarez fue consultado sobre Gennady Golovkin y lanzó picantes respuestas al respecto. “No vi la pelea. Vi un highlight, pero no vi la pelea aún. Pero sé lo que él supuestamente hizo”, comentó el mexicano a un pequeño grupo de periodistas en las últimas horas, según lo informado por Boxing Scene.

Y agregó: “Estoy 100% enfocado en Bivol, pero no importa nada de la pelea sobre Golovkin. Estoy 100% enfocándome en la pelea con Bivol, y después veremos. Pero la gente quiere ver esa pelea, ¿cierto? Esa pelea será para los fanáticos”. Por último, el mexicano fue un poco más allá y comentó que el kazajo no lo sorprende.

“No estoy impresionado. Pero él lució bien, lució fuerte. Pero nunca voy a estar impresionado. Entonces, nunca me voy impresiona sobre él. Sé lo que él hace y sé que es un peleador fuerte. Sé qué clase de peleador él es, pero no voy estar impresionado porque lo conozco”, finalizó Canelo Álvarez, quien, le parezca o no, empieza a calentar el combate.