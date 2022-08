Sin duda en el 2021 tuvo una de las grandes peleas que llevaron adelante Román González y Juan Francisco Estrada por los Títulos Mundiales AMB y CMB Supermosca. Por otro lado, de cara al cierre de año, Chocolatito González se muestra entusiasmado con cerrar la trilogía con el mexicano y dio una posible fecha para la pelea.

El cotejo de 2021 dejó mucha tela para cortar porque hubo un claro dominio por parte del nicaragüense, por lo que se esperaba la pelea a su favor. Sin embargo, los jueces de aquella noche vieron ganar en decisión dividida al nacido en Tijuana.

Por otra parte, la victoria del mexicano posibilitó la trilogía contra Chocolatito González, quien en el día de hoy comentó que quiere la pelea. “Mucho, mucho, mucho (en relación a que se avanzó con las negociaciones). El público quiere esa pelea y es el que manda. Vamos a ver en estos últimos días. A ver si terminamos de amarrar esa pelea”, expresó el excampeón del mundo a Izquierdazo.

Y agregó: “Siempre he estado en entrenamiento. No sabemos qué es lo que viene y estamos en la expectativa de qué viene para adelante. Posiblemente ( la pelea para fin de año). Estamos en eso, no quiero decir algo que todavía no pueda tener confirmado”.

Sin duda el 2022 puede cerrar de la mejor manera el boxeo mexicano de la mano con el Gallo Estrada, quien volvería para finales de agosto o inicios de septiembre. A su vez, sería la primera vez que el nacido en Tijuana quedaría el mejor representante del boxeo nacional por encima de Canelo Álvarez, quien no pudo con Dmitry Bivol en mayo y se prepara para enfrentar al veterano Gennady Golovkin.