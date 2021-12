En el 2021 el boxeo mexicano quiere terminar con un nuevo Campeón del Mundo debido a que Isaac Cruz debe retará el próximo domingo a Gervonta Davis por el Título Mundial Ligero de la AMB. Por otro lado, a menos de tres días para el combate, el Pitbull le dejó un último mensaje a The Tank con Floyd Mayweather presente en el último cara a cara.

Comienza a subirse la temperatura en tierra californiana debido a que uno de los protegidos de Floyd Mayweather Promotion regresa con el objetivo de volver a salir con la mano en el alto en el peso súper ligero. Por otra parte, ayer ya le advertía el estadounidense al mexicano que iba jugar sucio si hacían lo mismo con él.

Por otro lado, en el último cara a cara, Isaac Cruz no bajó la temperatura y volvió a dejarle una advertencia a Gervonta Davis, con Floyd Mayweather a metros de ellos. “Es un peleador duro, lo considero el más fuerte de la división, pero no imposible de derrotarlo. Davis no ha enfrentado a un peleador con mis características y con el hambre que tengo de ser campeón del mundo”, expresó el Pitbull en la última conferencia de prensa.

A su vez, el nacido en Ciudad de México comentó que su sueño es darle un nuevo título mundial a México. “Tengo un sueño de pequeño que es ser campeón del mundo. Darle un título a México, el hambre y la motivación que tengo para sacar adelante a mi esposa e hijo”, finalizó el joven peleador mexicano que busca quitarle el invicto a The Tank.

Cabe recordar que Gervonta Davis tiene un gran palmares ante rivales mexicanos, a los cuales los ha vencido por la vía rápida. El último fue Leo Santa Cruz, a quién derrotó por la vía rápida a fines de octubre de 2021.