Saúl 'Canelo' Álvarez viene de hacer historia para México luego de haberse convertido en el primer Campeón del Mundo indiscutible de su país. El tapatío logró una marca única para su tierra después de haber recolectado los cinco cinturones más importantes de la actualidad en menos de once meses.

La meta de las 168 libras comenzó luego de que haya estado más de un año sin subirse al cuadrilátero y tras haberse separado de Golden Boy Promotion. Pese a esto, el peleador de Eddy Reynoso barrió a Callum Smith, contra quién consiguió el cetro AMB, CMB y The Ring, fracturó el rostro de Billy Joe Saunders, alcanzando el título OMB, y noqueó a Caleb Plant, frente a quien obtuvo fajín de la FIB.

Luego de más de once peleas de primer nivel, Canelo Álvarez comenzó sus vacaciones, pero en mayo tendría agendado enfrentar a Ilunga Makabu por el Títulos Mundial Crucero CMB. Fuera de eso, y pensando a futuro, la carrera del tapatío no terminará, ya que tiene grandes desafíos por delante. A continuación, en Bolavip analizaremos cuáles son las opciones que hay dentro del menú del mexicano.

Demetrius Andrade

Sin dudas, Demetrius Andrade sería un escollo difícil de superar para Canelo Álvarez debido a que es zurdo y su estilo de boxeo se caracteriza por no ir al cruce. En otras palabras, es una pelea con mucho riesgo, pero una bolsa muy chica. A pesar de esto, el estadounidense es Campeón del Mundo, trabaja con Eddie Hearn, amigo del mexicano, y está listo a realizar la contienda más compleja de su carrera.

Gilberto Ramírez

“Tan pronto como me convierta en un campeón indiscutible, esa pelea sucederá. En ese momento, él me buscará”, comentó el Zurdo Ramírez, el pasado mes de julio a SiriusXM At The Fights, sobre cuándo podría darse un cruce contra Canelo Álvarez. El combate con el luchador de Sinaloa sería una guerra mexicana en la que el tapatío podría vencer por, primera vez, uno de los protegidos de Óscar de la Hoya.

Jermall Charlo

En el peso mediano se encuentra Jermall Charlo, uno de los peleadores más importantes junto a Gennady Golovkin. Para Mike Tyson, este es el rival indicado para hacerle frente a Canelo Álvarez en las 160 libras. El Campeón del Mundo Mediano del CMB dijo estar dispuesto a subir al ring, la decisión está en frente.

Jaime Munguia

Desde su llegada a las 160 libras, Jaime Munguía y su promotor han solicitado una oportunidad ante los mejores peleadores de la actualidad. Uno de ellos es Canelo Álvarez, quien hace la vista gorda ante el nacido en Tijuana. Sin embargo, es un combate que se puede dar en el 2022 debido a que es mexicano, va a la guerra, mejoró su estilo de boxeo y es manejado por Golden Boy Promotion.

Artur Bertebiev

Uno de los grandes retos para Canelo Álvarez se encuentra en dar el salto definitivo a las 175 libras donde se coronó Campeón del Mundo OMB Semi Pesado ante Sergey Kovalev. Allí, el "cuco" a vencer es el ruso Artur Bertebiev, quien se mantiene invicto en 16 peleas, y todas ganadas por vía rápida. Ahora trabaja para Top Rank, esCampeón del Mundo CMB y FIB y regresa al ring ante Marcus Browne en diciembre.

Logan Paul

El hermano de Jake Paul viene de realizar un gran negocio con Floyd Mayweather, luego de protagonizar una exhibición en julio. Para Canelo Álvarez no sumaría esta pelea, pero si llenaría sus bolsillos con más dinero debido a que garantizarían el 50% de lo recaudado en ventas PPV y 10 millones por subir al ring.

Dmitry Bivol

En Matchroom Boxing están encantados de haber trabajado con Canelo Álvarez, por lo que buscan volver a promocionar una de sus peleas. En las 175 libras tiene a Dmitry Bivol, Campeón del Mundo de la Asociación Mundial del Boxeo. El ruso ostenta un récord de 18 peleas ganadas, 11 por KO, y estuvo muy cerca de reemplazar a Caleb Plant en la última presentación del mexicano. Sin duda, una gran pelea para el pugilista de Eddy Reynoso ante un luchador que se mueve mucho, pero es chico para la categoría.

Jake Paul

El youtuber se ha convertido en el rival a vencer por los deportistas que intentan subir al ring. Es más, Jake Paul dijo que está dispuesto a pelear con Canelo Álvarez, aunque el mexicano duda un poco en rechazar la pelea. Este combate solo le quitaría valor a su legado porque busca a los mejores contrincantes.

Óscar de la Hoya

La salida de Canelo Álvarez de Golden Boy Promotion dejó una herida abierta en Óscar de la Hoya, quien no paró de hablar pestes del tapatío. Debido a esto, el excampeón del mundo ha retado en más de una ocasión a su exsocio. Sin lugar a dudas, hay un morbo que hace atractiva la pelea, pero la posibilidad que se realice es muy escasa debido a que no sumaría para ninguno de los dos lados...

Gennady Golovkin

“Todavía es posible”, expresó Gennady Golovkin en las últimas horas al referirse sobre las chances que hay de hacer la trilogía con Canelo Álvarez. Sin embargo, Eddy Reynoso dijo que deberán evaluarlo tras la pelea que tenga con Ryota Murata en diciembre, pero está en los planes luego de Ilunga Makabu.

David Benavidez

Los fanáticos y especialistas piden a gritos que Canelo Álvarez suba al ring a defender los Títulos Mundiales Súper Medianos AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring ante David Benavidez. Es el único asterisco que le falta superar al tapatío debido a que el Bandera Roja es grande para la categoría y golpea muy fuerte. “Creo que todos quieren verme contra él, ¿verdad? No sé lo que piensa, síganme poniéndome a estos rivales, tienen que darme la oportunidad. Le ganaré a quien sea”, expresó el estadounidense.