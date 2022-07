Canelo Álvarez ha dejado bajar la polémica en las declaraciones contra Ryan García, quien fuera su compañero en el Canelo Team y ahora lanza mensajes tanto para el boxeador como para el entrenador, Edy Reynoso. Lo cierto es que el tapatío se prepara con todo para el combate frente a Gennady Golovkin, el próximo 17 de septiembre.

Será la tercera pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, quienes han mantenido una gran rivalidad en los últimos años, producto de dos grandes espectáculos que regalaron a la afición. La primera terminó en empate mientras que la segunda quedó en favor de Canelo Álvarez.

Quien también espera por ese combate es el icónico Julio César Chávez, excampeón mundial. "Aunque Canelo va en su peso y Golovkin va a subir, aunque Golovkin ya está viejo y tenga 40 años, no deja de ser un peleador peligroso", advirtió Chávez, respecto al combate de Canelo ante Golovkin.

"Es una pelea complicada. Una pelea difícil. Yo creo que Saúl sabe perfectamente que va a una pelea dura. Lo que dure la pelea, va a ser una gran pelea. Esperemos que Saúl salga adelante. Yo como mexicano lógicamente quiero que gane Saúl, pero arriba del ring va a ganar el mejor", reflexionó Julio César Chávez.

Chávez critica a Ryan García

Julio César Chávez se sumó a la polémica entre Ryan García y el Canelo Team. Consultado sobre las declaraciones del joven respecto a los títulos mundiales de Canelo, Chávez respondió: "Está jodido". Además, el ídolo no vió la pelea de García ante Fortuna: "No veo pendejadas. Es muy buen amigo, me cae muy bien. Me llamó para ver su pelea, pero no la vi, la verdad".