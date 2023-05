Este sábado 6 de mayo, Saúl "Canelo" Álvarez ha vuelto al cuadrilátero para vencer a su rival mandatorio, John Ryder. En un buen combate que lo mostró superior pero sin nocaut, el boxeador mexicano revalidó sus títulos y ya analiza opciones para elegir a su próximo rival.

Tras obtener la victoria, Canelo Álvarez confirmó su intención de enfrentarse a Dmitry Bivol en una revancha por el título en las 175 libras. El mexicano quiere tomarse revancha después de la derrota que sufrió ante el ruso el año pasado. "Vamos a tratar de hacer la revancha con Bivol y si no se da, trataré de hacer otra buena pelea", dijo el tapatío.

Para despejar cualquier tipo de dudas, Canelo Álvarez afirmó que quiere la revancha en las 175 libras: "Si le gano en 168, ganaré porque bajo, si subo de peso no van decir nada, por eso quiero que sea en 175 libras", dijo sobre otro hipotético combate frente a Dmitry Bivol.

Sin embargo, al ser consultado sobre los posibles duelos ante David Benavidez o Jermall Charlo, Canelo no los descartó: "Ya veríamos. Lo unico que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otra peleas importante que también hay por ahí... si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está Benavidez, Charlo", soltó.

Preferiría evitar a un mexicano, pero lo hará sino tiene más remedio

El no enfrentarse a David Benavidez es uno de los hechos que más críticas le despierta al Canelo, pero este reconoció que está dispuesto a hacerlo aunque no sea su opción ideal: “Siempre he dicho que yo represento a México, no me gustaría enfrentar a un mexicano. Al final de cuentas, si se tiene que enfrentar un mexicano, lo enfrentamos y estoy disponible para para pelear y hacer las mejores peleas. Eso lo he hecho toda mi carrera”, argumentó.