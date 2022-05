Tras la victoria por nocaut en el tercer asalto sobre David Lemieux que lo convirtió en campeón mundial interino de peso súper mediano del CMB, David Benavídez está esperando que por fin se la abran las puertas de una gran pelea en la división, ante boxeadores que entiende que lo han estado esquivando.

Entendiendo que Saúl El Canelo Álvarez ya tiene su 2022 repleto de compromisos, El Bandera Roja apuntó entonces sus cañones hacia nombres como Jermall Charlo y Demetris Andrade, campeones en el peso mediano que están dispuestos a subir a las 168 libras; y Caleb Plant, quien fue destronado por Canelo en noviembre.

Sin embargo, a Benavídez le apareció un desafío algo más inesperado ahora que David Morrell, quien ya ha conseguido convertirse en campeón mundial Regular de la AMB cuando tiene tan solo seis combates como profesional, dijo estar esperando la oportunidad de enfrentarlo, lanzándole además una pesada amenaza.

“No soy una perra y te vas a enterar. Soy de Cuba y no tengo miedo de pelear contigo. He vencido a luchadores más grandes y mejores que tú. Entonces, justo después de esta pelea, se me ocurrió que puedes empezar a preparar tu trasero", dijo el peleador que el próximo 4 de junio estará exponiendo su cinturón ante Kalvin Henderson.

"Hasta pronto, perra"

Morrell dijo estar preparándose muy a conciencia para no dejar dudas en su próximo compromiso y espera conseguir una victoria que haga ruido suficiente como para ponerlo en el ring frente a Benavídez. “Tengo asuntos que manejar el 4 de junio contra Henderson, una pelea que me estoy tomando muy en serio. Después de eso, estoy a la caza de la cabeza de Benavidez. No hay perra en mí, después de mi pelea, te voy a hacer mi perra. No hay necesidad de hablar más. Hasta pronto, perra".