No hay en la escena mundial otro peleador que manteniéndose invicto en su carrera profesional haya perdido ya en dos ocasiones el status de campeón mundial. Así de enrredada es la carta de presentación de David Benavídez, quien fue dos veces despojado el título mundial de peso súper mediano del CMB; una por dopaje positivo y otra por no cumplir con el peso en la balanza.

Desde que vio escapar por segunda vez el cinturón, previo a la pelea en que terminó imponiéndose a Roamer Angulo, quiens e retiró en el décimo asalto, El Bandera Roja ha concretado otras tres peleas, que resolvió sin mayores complicaciones noqueando a Ronald Ellis, Kyrone Davis y David Lemieux.

Pero el hecho de que en ese mismo tiempo Saúl El Canelo Álvarez se haya instalado en las 168 libras conquistando la división al punto de haber recolectado los cuatro títulos mundiales principales ha dejado a Benavídez sin opción de volver a pelear por un cinturón, pues todos son del mexicano y este no quiere exponerlos ante un compatriota.

Después de mucha evaluación, El Bandera Roja parece haber decidido entonces dar el paso hacia las 175 libras para ir en busca de los títulos mundiales que en dicha división se reparten entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

“Si se nos presenta la pelea de Artur Beterbiev, definitivamente la aceptaremos. Estamos abiertos a probar las aguas en 175 libras. También me encantaría una pelea con Dmitry Bivol. Han peleado antes. Gilberto Ramírez es otra pelea que queremos. Estamos listos. Si nadie quiere pelear en 168, tendremos que movernos y rebotar hacia arriba y hacia abajo. Estamos listos para probar nuestras habilidades y darles a los fanáticos las peleas que quieren”, expresó su padre y entrenador Benavídez Sr.

Y en relación a los problemas que está teniendo para conseguir peleas en las 168, agregó: "La gente no quiere pelear con él. Los Charlos no quieren pelear con él. Caleb Plant no quiere pelear con él. David Morrell no quiere pelear con él. Demetrius Andrade no quiere pelear con él. Al final del día, no podemos obligar a estos muchachos a pelear contra David”.