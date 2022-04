Hace unos instantes el Wembley Stadium se vistió de gala para el choque entre Tyson Fury y Dillian Whyte se enfrentaron por el Título Mundial Pesado CMB. Por otro lado, ambos enloquecieron a los fanáticos con sus respectivas entradas.

Sin duda el marco ya estaba planteado desde hace varios meses porque se sabía muy bien que el combate iba a ser un lleno total cuando se confirmó el inmueble londinense. Debido a esto el peleador jamaiquino ingresó con un su aullido típico y con la canción de High Well to Hell de AC/DC. ´

Por otro lado, Tyson Fury no se quedó atrás y comenzó su entrada con un complicado de videos de él mientras sonaba el American Pie de Don McLean, mientras que tocó el césped del Wembley con la canción Sex of fire de Kings of Leon, la cual fue coreada por las 94 almas que se encontraban presentes.

Por otro lado, tras seis rounds, Tyson Fury pudo imponerse sin problemas luego de noquear a Dillian Whyte con un enorme KO. Tras su victoria, no aseguró que se vaya a retirar del boxeo y cantó con todos los fanáticos America Pie para despedirse. Sin duda, fue una locura lo vivido por el Wembley Stadium.