Devin Haney vs. Joshep Díaz: desde Las Vegas pelean por el Título Mundial CMB Ligero

El MGM Grand de Las Vegas vuelve a ser anfitrión de una de las peleas más importantes cuando choquen Devin Haney y Joshep JoJo Díaz por el Título Mundial CMB,regular, Ligero. Por otra parte, los dos superaron el pesaje y ambos están listos para chocar por uno de los cetros más importantes, pero en busca de objetivos muy diferentes.

Luego de la victoria de Goerge Kambosos ante Teófimo López, las 135 libras quedó más viva que nunca debido a que hay grandes boxeadores. The Real Dream, JoJo, Ryan Garcia, Vasyl Lomachenko, Gervonta Davis y Richard Commey.

Por otro lado, mañana por la noche se auto eliminan dos en busca del campeón indiscutible de los ligeros cuando se enfrenten Devin Haney y Joshep Díaz tras haber pesado 135 y 134.4 libras respectivamente. El nacido en San Francisco viene de vencer por paliza a Jorge Linares, pero sufrió en el décimo asalto, mientras que JoJo viene de ganarle por polémica a Javier Fortuna en julio de este año.

Por otra parte, para el peleador no es una pelea para el boxeador The Real Dream ya que quiere buscar el combate contra George Kambosos, mientras que Díaz quiere un choque ante Gervonta Davis. Por otra parte, Jessica McCaskill defiende sus Títulos Mundiales Welter AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring ante Kandi Wyatt.

Dónde ver la pelea por el Título Mundial Ligero CMB

El combate entre Devin Haney y Joshep Díaz por el Título Mundial Ligero CMB será promocionado Matchroom Boxing y tranmistido por DAZN en más de 200 países. De esta manera, en los Estados Unidos desde las 17.00 en Hora del Pacífico y desde las 20.00 en Hora del Este. Para Argentina y Uruguay la transmisión podrá seguirse desde las 22.00, en México desde las 19.00; y también desde las 20.00 podrá verse en Colombia, Ecuador y Perú.

Cartelera completa

Devin Haney vs Joseph Díaz // Por el título mundial de peso ligero del CMB

Montana Love vs Carlos Díaz // Peso súper ligero

Jessica McCaskill vs Kandi Wyatt // Por los títulos mundiales de peso súper ligero de la AMB, la OMB, la FIB y el CMB

Filip Hrgovic vs Emir Ahmatovic // Por el título Internacional de peso pesado de la FIB.

Austin Williams vs Quatavious Cash // Peso mediano

Alexis Espino vs Rodolgo Gómez Jr // Peso súper mediano

Marc Castro vs Ronaldo Solís // Peso súper pluma

Amaris Jones vs TBA // Peso súper wélter

Ricardo Rafael Sandoval vs Carlos Buitrago // Peso mosca