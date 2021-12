El próximo domingo, Gervonta Davis defiende su Título Mundial AMB Ligero ante Isaac Cruz en el Staples Center de Las Vegas. Por otra parte, Floyd Mayweather puso el grito en cielo luego de que su boxeador haya decidí elegir los guantes de Canelo Álvarez. ¿Estás celoso, Floyd?

En la previa de cada pesaje los boxeadores que van por título mundial eligen los guantes que van a utilizar en la noche de la pelea. Uno de las elecciones más recordadas fue la del argentino Marcos el Chico Maidana cuando eligió unos guantes que Money no quería que use, por lo que le pagó un millón de dólares por ese cambio.

Por otra parte, en la previa de su defensa mundialista, Gervonta Davis eligió los guantes de Canelo Álvarez para enfrentar a Isaac el Pitbull Cruz. Por otra parte, tras la elección, Floyd Mayweather estalló de bronca por los guantes que quiere usar su protegido para enfrentar al peleador de Ciudad de México.

“Lo que no me gusta es esto y no quiero pensar en esto”, comentó Money a diferentes medios luego de que se haya dado la última conferencia de prensa del pleito mundialista. Y agregó: “No puedes utilizar los guantes de Canelo y está apoyando al otro rival. No lo entiendo”.

Cabe recordar que Floyd Mayweather lanzó varios dardos a Canelo Álvarez. “Se habla siempre de Canelo esto o Canelo lo otro, pero no se habla de esteroides, esteroides y esteroides. Puede que no haya estado limpio en muchas peleas, no lo sé si estuvo o no limpio cuando peleó conmigo”, expresó.