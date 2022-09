La ansiada trilogía entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin estuvo lejos de ser la guerra que había anunciado Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, al punto que iniciado el asalto final, antes que ambos peleadores buscaran cerrar fuerte en los segundos finales, se escuchó el abucheo de un importante número de fanáticos, como para decretar que el de este sábado fue el peor de los tres cara a cara.

Si algo había quedado para rescatar, entonces, tras el cómodo triunfo en decisión unánime que le permitió al mexicano defender con éxito su campeonato mundial indiscutible de peso súper mediano fue que los dos peleadores parecieron hacer las paces tras largos años de tensión, repartiéndose elogios mutuos.

Sin embargo, la paz podría romperse con las últimas declaraciones de Golovkin, quien en un primer momento había reconocido la victoria de Canelo asegurando que había sido el más inteligente de los dos sobre el cuadrilátero, pero que ahora volvió a generar polémica en relación al fallo de los jueces diciendo no haber sentido que perdió la pelea.

“No siento que haya perdido la pelea. No pienso en la pérdida. No es algo que me guste en este momento porque fue una gran pelea y fue una pelea muy limpia, como notaron. Y no permitimos ningún error. Y la pelea fue muy competitiva. Y especialmente en la segunda mitad, sentí que era mejor que mi oponente", señaló.