Eddie Hearn aseguró que si no hubo pelea entre su peleador Anthony Joshua y Tyson Fury no fue precisamente por las razones que el campeón mundial de peso pesado del CMB ha ido esgrimiendo desde sus redes sociales.

Si uno ya se escuchó de inicio a fin la historia que Tyson Fury contó desde sus redes sociales, creerá que él tuvo intenciones de conceder a Anthony Joshua la oportunidad de pelear por un título mundial el 3 de diciembre, que le envió un contrato, que este pidió retrasar la pelea un par de semanas, que se lo negó, que le dio un ultimátum para que respondiera a la oferta y que finalmente la pelea se echó a perder porque el excampeón mundial de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB nunca contestó.

Pero Eddie Hearn está cansado de los cuentos del Rey de los Gitanos y decidió salir a decir toda la verdad en relación a la frustrada pelea ente este y el peleador al que promueve desde MatchRoom Boxing, al que también le está buscando una pelea para cerrar el año y buscar retomar la senda victoriosa tras dos muy dolorosas derrotas ante Oleksandr Usyk.

“Hace unas semanas, Bob Arum dijo que no había ninguna posibilidad en el mundo de que se haga esa pelea. El lunes siguiente, contó que todo estaba de acuerdo, pero que la culpa iba a ser mía. Soy fácil de culpar, incluso cuando hay una mala pelea. No me importa. El hecho es que peleas enormes como esta no se hacen en dos semanas. Esa es la realidad", comenzó diciendo.

"Cuando dos tipos tienen grandes acuerdos comerciales con diferentes emisoras, se necesita tiempo. Perdimos los plazos que eran finales, así que no lo sé. No hablé con Queensbury desde el jueves de la semana pasada. En lo que respecta a AJ, Fury le dijo que la pelea está cancelada y que Derek Chisora tiene el contrato. No le veo la solución, porque Tyson Fury quiere pelear contra Manuel Charr o Derek Chisora“, agregó.

Y concluyó: “Nos dijeron que, si no firmaba el contrato el jueves pasado, la pelea estaba totalmente cancelada. Todos sabíamos que la pelea no iba a poder firmarse el jueves. Aún no logramos noticias para decir que algo está encendido. Suponemos que está apagado, pero la puerta está abierta".