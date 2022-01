El último fin de semana se hizo oficial el comienzo de las negociaciones para que se realice el choque unficatorio entre Óscar Valdez y Shakur Stenveson por los Títulos Mundiales AMB y CMB el próximo cinco de abril. La cita que en la misma fecha del combate entre Katie Taylor y Amanda Serrano, por lo que Eddie Hearn explicó porque van a opacar a Top Rank.

Sin duda el boxeo femenino está en franco ascenso desde hace un largo tiempo. Cecilia Braekus fue la que terminó de afirmar en Estados Unidos, tras la larga caminata que habían hecho boxeadoras como Jakie Navas, Barby Juárez, Marcela Acuña, Jessica Bopp y entre otras. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha notado las generaciones cambiaron y la técnica se ve cada vez más.

Debido a esto, Eddie Hearn no teme ir a competir el mismo día que se presenta Óscar Valdez y Shakur Stevenson ya que de su lado tiene Katie Taylor, una peleadora que sabe moverse, y Amanda Serrano, una guerrera de mil batallas. A su vez, explicó que la diferencia también radica en tener a Jake Paul y en la otra punta de Estados Unidos a Bob Arum.

“Cuando tienes una pelea tan grande como Taylor y Serrano, y me tienes a mi y a Jake, no me preocupo mucho sobre otras peleas. Valdez vs. Stevenson es una pelea tremenda pelea, Esto no va a causar el mismo tipo de ruido como Taylor vs. Serrano conmigo and Jake Paul. Cuando miras el ruido alrededor del Madison Square Garden, en torno a una pelea que define el legad, no solo para el boxeo femeino, sino para boxeo, yo estoy bien”, comentó el británico a The DAZN Boxing Show.

Y agregó: “No podés tratar de trabajar alrededor de otras peleas porque la siguiente semana hay otra pelea. Lo que podés hacer es ser inteligente y preguntar a Top Rank ‘¿A qué hora van a ir?’ Vas a las 10, nosotros 11 pm’. Nosotros no nos estaremos moviendo por una potencial pelea que podría pasar. ¿Es Stevenson vs. Valdez más grande que Taylor vs. Serrano? No en mi opinión. Esto va a ser un espectáculo sensacional. Esto va a crear un impacto alrededor del mundo”.