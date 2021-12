Tras su victoria ante Caleb Plant, Saúl Canelo Álvarez quedó bien posicionado para realizar cualquier tipo de combate en las 168 y 175 libras, pero el tapatío fue acusado de esquivar a David Benavidez por ir a las 200 libras. Por otra parte, tras un largo tiempo en silencio, Eddy Reynoso lanzó munición pensado contra el Bandera Roja al decir que no enfrentó a nadie.

En los últimos meses, José Benavidez, padre de David, no paró de decir que el tapatío tiene miedo de su hijo debido a que pone excusas para no enfrentarlo. “Dicen que David (Benavidez) no trae nada a la mesa, entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra David Benavidez. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda”, comentó el técnico mexicano a YSM Media Sports.

Por otra parte, en diálogos con TUDN, Eddy Reynoso tundió al Bandera Roja al explicar porque no lo van a enfrentar. “Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrell, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras", comentó el entrenador de Jalisco.

Y agregó: “Muchos tienen sobrevalorado a Benavidez, lo que no mucha gente sabe es que ha sido campeón mundial también, pero le quitaron el título por indisciplina, una vez por doping y la segunda por el peso". Por último, comentó que el estadounidense tiene fama de noqueador, pero que venció a peleadores muy por debajo del nivel del Canelo.

"Ha agarrado una fama de que Benavidez hace y deshace, que noquea, que tira golpes y que sería el rival más complicado para Saúl. ¿Pero a nosotros qué nos deja pelear con él? Ha ganado prácticamente nada. Hace peleas con rivales de clase C", finalizó Eddy Reynoso.