El próximo cinco de noviembre, Gilberto Ramírez llevará adelante la pelea más importante de su carrera cuando enfrente a Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Por otro lado, en las últimas horas, el Zurdo habló de cuándo podrá tener la chance de poder enfrentar a Canelo Álvarez.

Sin duda lo que los fanáticos del boxeo busca que el peleador de Guadalajara es una guerra mexicana. Sin embargo, el peleador de Eddy Reynoso no quieren saber nada con enfrentar a un compatriota por un título mundial.

Sin embargo, en dialogos con No Puedes Jugar Boxeo, el Zurdo Ramírez comentó cuando se dará la chance para que enfrente al tapatío. “Yo no tengo nada contra Canelo, si peleo con él bien y si no, pues no importa", comenzó Gilberto Ramírez.

Y agregó: “Como boxeador por supuesto que me gustaría porque soy fan del boxeo de Canelo, pero tendría que haber algo más grande en juego porque dice que no pelea con mexicanos. Cuando tenga todos los cinturones o cuando gane podríamos ver lo que pasa”. Por otro lado, en la misma entrevista el mexicano comentó que confía en lograr su objetivo de salir con la mano en alto contra Dmitry Bivol.

Por último, el mazatleco habló del análisis que le hizo Saúl Álvarez y se mostró contento con que lo vea ganador ante el ruso. “Es un orgullo que Canelo crea en mí. Esa noche va a ser mía, es bueno siempre el apoyo entre mexicanos siempre”, expresó el Zurdo Ramírez. Y añadió que “Para nosotros sería algo genial, darle al público lo que pide. Somos caballeros, amigos y hemos hablado y por supuesto que nos gustaría hacerla”.