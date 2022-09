Si hay una excusa que el equipo de trabajo de Gennady Golovkin nunca quiso utilizar en la previa del tercero de sus combates ante Canelo Álvarez es el hecho de que el kazajo está subiendo por primera vez a pelear a la división de peso súper mediano en la que el mexicano es amo y señor. Por el contrario, creen que ese aumento de masa muscular y de poder le vendrá muy bien al campeón mundial unificado de peso mediano.

Triple-G sabe que es Canelo el amplio favorito en las apuestas, pero se ha entrenado a conciencia para dar el gran golpe de la noche, el gran golpe de su carrera, y poder tomarse revancha de una vez por todas de su enemigo número uno en el mundo del boxeo.

Tampoco le gusta a Golovkin que se hable de su edad, pues si bien acepta que su retiro puede estar próximo, repitió una y otra vez que esos 40 años no son más que un número. En ese sentido, su entrenador Johnathon Banks le dejó a todos los fanáticos y al mismísimo multicampeón tapatío un intimidante mensaje de última hora.

“Es un tipo que entra y no se va hasta que termina. Tiene un ritmo de trabajo de alto nivel. Hay que evaluar a cada peleador como individuo. No me salgo de lo que consideras la norma para la edad. Evalúo lo que tengo delante de mí y empiezo desde allí. No pienso en su edad. Es cuestión de tirar de él para que no se exceda. Su ritmo de trabajo es el de un joven de 20 años”, manifestó este mismo sábado ante un grupo de reporteros.

Golovkin no quiere tener excusas en la trilogía

Gennady Golovkin asegura estar más que listo para enfrentar y vencer a Canelo Álvarez, por lo que no quiere pensar en ningún tipo de excusa si las cosas no salen como espera. “Me siento extremadamente cómodo. Estoy satisfecho con todo. No tengo dudas. Si algo no sale bien durante mi actuación, solo puedo culparme a mí mismo. Pero en términos de nuestro proceso de capacitación, es perfecto”, aseguró.