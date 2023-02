El hecho de que un integrante en la familia triunfe en un rubro, no quiere decir que el resto de los miembros lo hagan. No todos corren con la misma suerte, o simplemente no estuvieron en el lugar preciso ni en el momento exacto para lograrlo. Tal es el caso de Ricardo ‘Dinamita’ Álvarez, hermano del Canelo.

Luego de tener una breve carrera en el boxeo, que comprendió de 2008 al 2014, Ricardo concluyó que el arte de los puños no era su camino. Pero eso no lo desmotivó. Lo que no pudo conquistar arriba de un cuadrilátero, lo hace fuera de él como empresario y emprendedor gastronómico.

‘Dinamita’ Álvarez primero lo hizo con El Pastor del Rica, negocio culinario en el cual vende tacos, siendo la especialidad de la casa los de al pastor. Este negocio lo lleva en sociedad con Canelo, quien de alguna u otra manera apoya a su hermano para que salga adelante en el negocio de la comida.

Pero además de los tacos, ‘Dinamita’ también incursionó en la venta de tamales con su establecimiento Los Tamales del Rica. Pero no con cualquier tipo de tamales. Aparte de contar con un menú que oferta los tradicionales de mole rojo y rajas con queso, su carta ofrece tamales de sabores exóticos como mole verde con pollo, carne al pastor (que es el sello del lugar), queso crema con zarzamora, fresa y piña.

Sus tamales se venden a precios accesibles para que los clientes puedan degustarlos y acompañarlos con atole de distintos sabores. Los Tamales del Rica se localizan en Calzada Federalistas 2207, Zapopan, Jalisco. El establecimiento es cercano a El Pastor del Rica, que se ubica en la misma calzada pero en el número 2225.