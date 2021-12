Saúl Canelo Álvarez tuvo un 2021 exitoso tras ser Campeón Indiscutido de las 168 libras tras a vencer a Caleb Plant, por lo que se esperaba una defensa en súper medianos o que de el salto a las 175 libras. A pesar de esto, el tapatío va más allá y busca llegar a ser campeón en las 200 libras. Por otra parte, tras varias semanas en silencio, el entrenador y padre de David Benavidez, José, estalló contra el mexicano y entrenador al decir que lo están esquivando a su hijo.

A lo largo de su carrera el peleador de Guadalajara ha recibido muchas críticas por polémicos movimientos como subir a a pelea súper mediano a contra el desconocido Rocky Filding. A su vez, su idea de subir a crucero ante el desconocido Ilunga Mkabu vuelve a exponerlo como un boxeadore que no quiere enfrentar a grandes rivales de la actualidad.

Debido a esto, José Benavídez disparó con Canelo Álvarez y Eddy Reynoso, quienes han dicho que el Bandera Roja no merece una oportunidad ante el tapatío. “No hay que andar con mamadas, que no se hagan pendejos. Porque cuando David era campeón en las 168 libras del CMB, nos contactamos para hacer esa pelea en las 168 libras y no estaba interesado. Dime, ¿por qué? David no dio las 2 libras y deja el cinturón vacante, y ahora sí les interesa pelear por el cinturón”, expresó el técnico mexicano a TV Boxeo.

Y agregó: “Para qué se hacen pendejos y dicen que David no tiene la experiencia, que no merece y todo eso. Todos sabemos qué pasó. Esto ya es un negocio y mis respetos. Es un peleador buenísimo, es muy peligroso, pero al fin del día yo estoy a gusto porque le están dando la vuelta a David Benavidez y si no es vuelta, entonces ¿qué es?”.

Por último, José Benavidez destacó que saben que pelear ante su hijo será un combate muy difícil y que les va a traer varios problemas. “David Benavidez les va a traer problemas… Ojalá que nosotros sigamos peleando y le demos oportunidad a (Édgar) Berlanga, a peleadores que no han hecho nada todavía. Estamos dispuestos a pelear con quien sea para seguir agarrando experiencia”, finalizó el entrenador del Bandera Roja.