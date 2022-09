El próximo 17 de septiembre, Saúl Álvarez vuelve a chocar contra Gennady Golovkin para cerrar la trilogía cuando se enfrenten por los Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermedianos. Por otro lado, a dos semanas para que se lleve el combate, el padre de David Benavidez volvió a atacar al tapatío al marcar por qué nunca va a ser como Julio César Chávez. Se gana los detractores del mexicano.

A lo largo de la carrera del mexicano, las comparaciones con el César del Boxeo han estado siempre que se ha discutido si es el mejor peleador de la actualidad. Esto lo llevó a tener en algún momento un enfrentamiento con la Leyenda del Boxeo, la cual terminó de zanjar tras derrotar a Caleb Plant al marcarle que era el más de la historia, pero que él busca hacer su propia historia.

Sin embargo, en las últimas horas, esta discusión volvió a estar en boca de todos fue José Benavidez, padre de David, al explicar por qué nunca va a poder superar a Julio César Chávez. “Esas son excusas. Nunca en mi vida escuché a un campeón decir eso. Si quiere ser como Julio César Chávez, que para mí, Julio César Chávez es lo mejor que México ha dado. Él (Canelo) nunca será como Julio César Chávez, porque Chávez peleaba con negros, mexicanos, puertorriqueños, con todos. Y él (Canelo) dice que no peleará con otros mexicanos”, comentó a Fight Hub.

A su vez, el entrenador del Bandera Roja volvió a lanzar munición pesada por la idea del tapatío de no enfrentar a compatriotas como Gilberto Ramírez. “Ahora dice que si el Zurdo Ramírez le gana a Bivol no va pelear con él, porque no peleará con mexicanos. Para mí, no tengo ningún respeto por este tipo. Los campeones pelean con quien sea. La nacionalidad no importa”, comentó.

Y agregó: “Si cree que puede ganarle a David, ¿por qué no viene y me calla la boca? Que pelee (con mi hijo). Pero es lo que es, tiene miedo de pelear con David Benavidez. Si David fuera tan fácil, no le importaría que fuera mexicano o negro, o lo que sea. Pero sabe que David es más fuerte, más grande y con más hambre”.