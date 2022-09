En una de las peleas más esperadas del año, el mexicano Canelo Álvarez se quedó con una gran victoria unánime ante el kazajo Gennady Golovkin. La trilogía se completó de la mejor manera para el boxeador tapatío, aunque José Benavídez, padre y entrenador de David Benavídez, no quedó para nada asombrado con la actuación del Canelo.

Desde el lado de David Benavídez, intentan desde hace ya bastante tiempo captar la atención de Canelo Álvarez, más allá de que el boxeador mexicoamericano también ha hecho muchos méritos para tener un combate de primer nivel. Esta vez, luego de la victoria del tapatío frente a Gennady Golovkin, José Benavídez volvió a despertar polémica con sus declaraciones.

"Para ser honesto contigo, esa es la razón por la que Canelo no quiere pelear con David. Pienso que GGG lo conectó, le pegaron bastante, esa es la razón. No quiere enfrentar al verdadero músculo mexicano. Te garantizo, con esta actuación, David lo finaliza con siete rounds", dijó Bevaídez padre en diálogo con Fight Type.

Aunque la victoria de Canelo Álvarez pareció contundente más allá de no poder noquear, José Benavídez opinó: "Ganó, pero para ser honesto contigo, GGG hizo un gran trabajo. Pensé que tal vez lo iban a detener en seis o siete round, pero increíble. Conectó a Canelo con algunas combinaciones, uppercuts, ganchos. Para tener 40 años, lo hizo increíble. Como dije, el mounstruo mexicano lo detendrá en siete rounds", insitió.

¿Qué dijo Canelo sobre una pelea con David Benavídez?

Tras su victoria frente a Golovkin, Canelo Álvarez fue contundente respecto a los rumores: "¿Por qué creen que no quiero pelear con un mexicano o con Benavidez? Escucho mucho a su papá hablar mucha mierda, pero a ver, vean lo que ha logrado, nada. Un solo campeón, Anthony Dirrell. Por favor, no me falten el respeto", manifestó.