No podrán decir que David Benavídez no lo intento. Por momentos, el excampeón mundial de peso súper mediano del CMB hasta se obsesionó persiguiendo una pelea ante Saúl El Canelo Álvarez. No lo consiguió. Pero lo que es peor, no hay nada que indique que pueda conseguirla ni siquiera el año próximo.

En su última presentación, El Bandera Roja se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto a David Lemieuxy se convirtió en el campeón interino del CMB en las 168 libras. Se ilusionó entonces con que esto lo pondría en una mejor posición para presionar por las peleas que esperaba hacer. Pero no tardó en entender que no será tan fácil.

Canelo, el dueño de los cuatro cinturones que desea, peleará en septiembre ante Gennady Golovkin y quiere concretar en mayo su revancha ante Dmitry Bivol, por lo que su agenda está más que organizada. Incluso pensando más allá, lo seduciría más enfrentarse a Jermall Charlo. Ni que hablar si logra vengarse de Bivol e intentar seguir recolectando cinturones en el peso semipesado.

"Seamos honestos. Canelo nunca peleará con David. Lo sabemos. No creo que esa pelea vaya a suceder. De ninguna manera. Todo son excusas cuando dicen que no merece esa pelea y no tiene nada que ofrecer. Canelo no quiere pelear con él. Y yo entiendo. David es más joven", expresó en diálogo con BoxingScene su padre y entrenador, Jose Benavídez.

Y agregó: “Otra razón más importante por la que no quiere pelear con David es que no quiere que otro mexicano se lleve esa victoria. Él va a pelear con cualquiera, pero no con un mexicano porque si un mexicano le gana, le quitan toda su fama y posición. Si pelea con alguien más de otro país, no pasa nada".