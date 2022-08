El próximo sábado, Teófimo López regresa al ring para enfrentar al mexicano Pedro Campa en la que será su primera pelea en los súper ligeros. Por otro lado, la misma noche hará presentación Xander Zayas, quien prometió que frente al Elías Espada habrá guerra en una nueva edición del reconocido clásico entre Puerto Rico y México.

Hablar de Zayas es mencionar a uno de los peleadores que más talento tiene en la empresa de Top Rank debido a que con 19 años comienza a llevarse todos los focos. A su vez, el puertorriqueño se destaca porque tiene un récord interesante de 13 peleas ganadas, nueve por la vía rápida.

Por otro lado, el próximo sábado realizará su segunda presentación en el 2022 cuando enfrente al mexicano Elías Espada, peleador nacional con una vasta experiencia. De cara a este combate, el puertorriqueño habló con ESPN y se mostró entusiasmado en el choque vivirá el próximo sábado en Las Vegas.

“Me surgió una enfermedad, una infección de la garganta. No me podía mover, no podía entrenar. Las últimas dos semanas de entrenamiento y mi decidió cancelar la pelea. Fue lo correcto. Ahora preparado para la guerra entre México y Puerto Rico”, expresó entusiasmado Xander Zayas al dar detalles de por qué no se pudo presentar el pasado 11 de junio.

Y agregó: “Es una pelea por un título regional, contra un veterano mexicano y que nunca fue noqueado. Y creo que después de esta pelea, cómo dice Canelo Álvarez, empieza la era de Xander Zayas”. Por último, el jovencito de 19 años fue consultado sobre en qué categoría vamos a ver su mejor versión y si le cuesta superwelter.

“Ahora mismo la 154 se me hace fácil. Trabajo con una nutricionista que hace un gran trabajo. Diría que en las 154 es donde quiero ganar mi primer título mundial, pero en las 160 y en las 168 libras se verá la mejor versión de Xander Zayas”, finalizó el talento de Top Rank.ç