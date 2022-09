Hace tiempo que ronda en el aire la posibilidad de que Ryan García e Isaac Cruz se enfrenten, especialmente desde que este último tuvo, a pesar de la derrota en decisión unánime, una lucida actuación ante Gervonta Davis. Hasta el momento, sin embargo, la rivalidad no ha traspasado la barrera de las provocaciones en las redes sociales.

En su regreso a los cuadriláteros, García decidió subir a las 140 libras y venció por nocaut en el sexto asalto a Javier Fortuna. Isaac Cruz, por su parte, se mantuvo en el peso ligero y el pasado domingo viene de despachar con un espectacular nocaut en el segundo asalto a Eduardo Ramírez.

Después de esa presentación, Ryan García volvió a llamar la atención del Pitbull con algunos comentarios, aunque si le preguntan a él ya dejó claro que preferiría tener revancha con Gervonta Davis o la posibilidad de enfrentar a Devin Haney, o a George Kambosos si se impone en la revancha, por el campeonato mundial indiscutible de las 135 libras.

Quien confía plenamente en Isaac Cruz es el excampeón mundial Juan Manuel Márquez, quien dijo que este tiene todo para convertirse en el próximo gran campeón mexicano. Y a tono con sus palabras, no dudó en elegir un favorito para el caso en que finalmente se de un combate entre este y Ryan García.

“Creo que, de alguna manera, el estilo que trae Cruz es el tipo que puede lastimar a Ryan García, el estilo curtido en la batalla, el estilo indescifrable, porque Cruz tiene un estilo que no puedes descifrar, un estilo donde no sabes de donde viene un puñetazo. Puede lastimar a todos, tiene el estilo perfecto que a Ryan García no le gusta. El estilo de meterse, de pelear, de ir a buscarlo, y creo que ese es el estilo que le puede hacer daño a Ryan García", señaló.