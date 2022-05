El último fin de semana Saúl Álvarez perdió por paliza ante Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otra parte, Erik Morales habló sobre el combate y fue lapidario al analizar la pelea que realizaron el tapatío junto a Eddy Reynoso el pasado sábado.

No hay dudas, el peleador de Guadalajara fue ampliamente superado el último fin de semana debido a que no pudo encontrarlo en el cuadrilátero. A su vez, en las últimas horas comenzó a circular un video en el que el Reynoso ya baja la toalla al decirle a su peleador que ya no puede noquearlo y que debe salir a realizar un buen round. “Hijo es el último round. Da lo mejor de ti aquí, haz las cosas bien, dos golpes y mueve la cintura, está más pesado que tú y ya no lo puedes noquear. Agarra aire. Tres pu… minutos más, hazlos bien, cabrón. Échale cabeza, güey", expresó el técnico de Jalisco en la Ciudad del Pecado.

Por otra parte, en el día de hoy, Erik Morales habló del combate y dijo que el tapatío no supo como entender todo lo que le sucedía. “Canelo fue nulificado simplemente arriba del ring. Pareciera que hubo un momento en el que se frustró”, comentó el excampeón del mundo en su podcast Un Round Más. Y agregó: “Parecía que lo sacaron de sus casillas. No supo determinar y la esquina tampoco supo definir qué era lo que tenía que hacer el Canelo”.

Por último, el Terrible no dudó en elogiar al peleador al ruso, a quien le destacó que estaba muy rápido y ordenado al momento de atacar. “Bivol se vio más rápido, más fuerte. Una gran defensa, con ataques ordenados, supo mantener la calma hasta el final de la pelea para determinar quién iba a ser el ganador”, añadió el mexicano.

Erik Morales tundió a Eddy Reynoso

A su vez, Erik Morales habló del plan de pelea, el cual considera que estuvo mal planeado y mal ejecutado por un boxeador que no estaba en su mejor noche. “Creo que Canelo tuvo una mala noche, mal planteada, mal armada y mal ejecutada. Muchos creíamos que iba a ser una noche fácil para Canelo, incluido yo, sin embargo, hubo una gran sorpresa y Bivol salió con la mano en alto”, explicó. Y agregó: “Esto no es el fin. En 168 es campeón absoluto, pudiera defender ante varios rivales que existen ahí y que llaman la atención a mucha gente, peleas que la gente quiere- Esperemos que se pueda hacer la de GGG”.