En las últimas horas, Jaime Munguia habló de Canelo Álvarez y dijo que lo apoya por no querer enfrentar a mexicanos.

El próximo 19 de noviembre Jaime Munguia vuelve al ring para enfrentar a Gonzalo Coria en Guadalajara. Por otro lado, a casi más de una semana de la pelea, el nacido en Tijuana habló del Canelo Álvarez para darle su apoyo en relación a la idea de no querer enfrentar a mexicano.

Sin duda uno de los peleadores más seguidos por parte de todo el mundo en México es el de Erik Morales debido a que da un gran espectáculo en cada una de las peleas. De todas maneras, el excampeón del mundo no ha tenido una gran pelea en las 160 libras para tener una pelea mundialista.

Por otra parte, en las últimas horas, Jaime Munguia volvió a hablar de Canelo Álvarez, pero esta vez para apoyarlo en las 160 libras. “Yo pienso que está bien que no busque las peleas entre mexicanos, al final pues representa a México”, expresó el peleador de Tijuana a Izquierdazo sobre la idea del tapatío.

Y agregó: “Pero también creo que si hay otro mexicano en tu mismo peso y son los dos mejores o los tres mejores del mundo, debería de darse esa pelea”. Por otra parte, en el día de ayer marcó sus objetivo y entre ellos aparece Gennady Golovkin como el gran peleador a enfrentar.

“Pelear con Golovkin sería una gran oportunidad. Canelo no es una prioridad. Si se da y somos los mejores o campeones del mundo, tendría que darse. Pero si no, no hay problema”, expresó Jaime Munguia sobre sus objetivos en las 160 libras.