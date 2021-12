Habla de Muhammad Ali es habla de la historia del boxeo mundial debido a que el estadounidense marcó un ante y un después con su boxeo, palabras y victorias. Por otra parte, son pocas las veces que un boxeador ha dicho que lo va a igualar, pero en las últimas horas fue Jake Paul quien dijo que él es siguiente Ali. ¿Se volvió loco?

Mike Tyson fue el primero en decir que la llegada de los youtubers al deporte de los puños le dio un aire fresco a esta disciplina. También le dio una gran inyección de dinero debido a que ellos arribaron una gran cantidad de fanáticos que estaban dispuestos a ver los combates que iba a realizar dentro de un ring.

Por otra parte, Jake Paul es uno de los que más a avanzado en el último tiempo como profesional y el próximo sábado enfrentará a Tyron Woodley por segunda vez tras haberlo derrotado por puntos. Por otro lado, previo a enfrentar al excampeón de la UFC dijo que él será el próximo Muhammad Ali.

“Tengo 24 años. Puedo conquistar el mundo y convertirme en el próximo Muhammad Ali al ritmo que voy. ¿Qué tiene él (Tyron Woodley)? No tiene nada. Tengo una historia mucho más grande aquí. Una presencia mucho más grande. Estoy haciendo algo que nadie ha hecho antes. Que él gane, no ayuda al deporte. No ayuda al mundo, ya nadie le importará”, expresó el youtuber a DAZN.

Y agregó: “Me siento un 110 por ciento seguro (al detener a Woodley). Creo que sucederá dentro de los primeros cinco rounds. En la última pelea, fue fácil darle el primer golpe. Pero por alguna razón, dejé de golpear después de mis combinaciones. Esta vez me verás seguir golpeando. Eso lo sacará de allí”.