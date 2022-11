La polémica por las críticas de Canelo Álvarez hacia Lionel Messi cesó en las últimas horas. Andrés Guardado, en la conferencia de prensa previa al juego entre México y Arabia Saudita, habló sobre la postura del boxeador y su precipitado juicio de valores contra el '10' de la Selección de Argentina por el video en el que, supuestamente, se lo ve pateando la playera del Tri después de la victoria 2-0 en el Estadio Lusail.

Sin embargo, en la noche de este martes, el Kun Agüero, quien salió en defensa del crack del PSG, dio detalles sobre una charla privada que mantuvo con el tapatío luego del inconveniente. Todo se dio en una transmisión de Twitch, en la que también estaban presentes Chicharito Hernández e Ibai Llanos.

El exfutbolista, y máximo goleador del Manchester City de Inglaterra, comentó en vivo: "A mí me mandó un audio ayer, no tengo problema en decirlo. Me dijo 'pinche cabrón, me gustabas, culero'. Y yo no sabía si me estaba hablando bien o enojado. De verdad, no sé. Yo no le entendí la onda y no sabía cómo contestarle".

Frente a esa situación, el Kun Agüero se asesoró con un colega mexicano y este le dio a entender que la reacción de Canelo Álvarez era de furia, no en buen tono. Todo parece indicar que, por el momento, la relación entre el boxeador y el exdelantero está terminada, el tiempo dirá en qué queda todo esto...