Saúl Canelo Álvarez vuelve a próximo 17 de septiembre a presentarse en un ring para enfrentar a Gennady Golovkin y defender sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring. Por otro lado, para la mega estrella del boxeo mexicano no todo ha sido alegría, por lo que repasamos uno de los peores momentos que vivió cuando quisieron secuestrarlo. ¡Duro momento!

La figura del peleador de Guadalajara comenzó rápidamente a ser importante porque logró ser campeón del mundo juvenil y rápidamente obtuvo el cetro mundial contra el desconocido Mattew Hatton, rival al que criticó hace unos días Ryan Garcia. Debido a esto, el dinero y la fama llegó rápidamente a él, pero su familia y entrenador mantuvieron en un ambiente sano al boxeador.

Sin embargo, no todo fueron grandes momentos para Canelo Álvarez debido a que cuando era chico pudo ser secuestrado por una señora quien decía que él era su hijo. Eso se dio mientras se encontraba en bus y vendía sus famosas paletas, la que le significaron a temprana edad su primer trabajo.

“Me quiso robar una señora cuando tenía cinco años; me quiso agarrar y llevar con ella. Cuando iba llegando casi a la paletería, sale mi hermano y le digo: 'esta señora me está siguiendo', y me dice '¡Corre!'”, le confesó el mexicano en una entrevista Graham Bensinger previo a que regrese a contra Callum Smith en diciembre de 2020.

Y agregó: “Corrí y me caí porque había mucha gente. La señora me agarra del pie, mi hermano la quiere quitar y muerde a mi hermano. Llegó a la paletería donde estaba mi papá y le digo: '¡Papá! ¡Me quieren robar!' Tuvieron que hablarle a la policía porque ella decía que yo era su hijo, que se lo habían robado en Estados Unidos... Mi papá tuvo que ir a declarar y argumentar que yo era su hijo”.