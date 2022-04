Ex campeón mundial predice nocaut de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin

El fin de semana fue uno de los más importante del año para el mundo boxístico. Además del regreso de Ryan García tras una larga inactividad, un día antes, el mítico Gennady Golovkin se impuso en Japón ante el local, Ryota Murata, al noquearlo en el octavo round en un combate en el que el kazajo fue de menor a mayor pese a algunas dudas. Con la victoria, se perfila como uno de los posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez.

Las especulaciones respecto a completar la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin vienen desde hace un tiempo, pero se intensificarán tras la victoria del kazajo de 40 años ante Ryota Murata, en un triunfo que le sirvió para consagrarse y escribir un capítulo más en su gran trayectoria como profesional. Ahora, sólo quedará esperar el transcurso de las semanas para ver si las negociaciones avanzan.

Sin embargo, no son pocas las voces que señalan una posible desventaja de Golovkin a la hora de enfrentarse a Canelo Álvarez. A los 40 años, el kazajo ya no es el de antes y así se vio en su triunfo ante Murata. El ex campeón mundial, dio su opinión: “Canelo está dominando en ese peso, lo veo noqueando tarde en esa pelea. Golovkin se vio terrible al principio, pero cerró muy bien. Todavía tiene algo de poder en sus puños, pero Canelo actualmente está en otro nivel”.

Golovkin tuvo un complicado inicio de pelea, e incluso en algunos momentos se lo notó algo cansado. Por ese motivo, Bradley considera que el boxeador mexicano es claro favorito: "Va a presionar y lo va a conectar por todos lados. En condición está muy por delante de Golovkin. Si no lo noquea, lo va a terminar lastimando severamente", insistió.

¿Canelo vs Golovkin, tercera parte?

En caso de concretarse un nuevo enfrentamiento, ambos boxeadores completarán la trilogía, pues se midieron en dos apasionantes combates. Uno en 2017, cuando fue tan parejo que el jurado determinó empate., aunque se vio a Golovkin bastante más entero. Luego, un año más tarde, Canelo Álvarez se impuso por decisión mayoritaria. Desde aquella segunda pelea, los rumores de una tercera pelea no han faltado.