Mucho se ha hablado ya de la trilogía de combates entre Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin que tuvo lugar el pasado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas y al mexicano como ganador en decisión unánime, para retener así los cuatro cinturones que lo vuelven campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano.

La actuación del peleador kazajo recibió numerosas críticas, especialmente por no haber salido a presionar a Canelo como se esperaba que lo hiciera en los primeros asaltos. Incluso hubo quienes entendieron que, a sus 40 años y con una carrera más que exitosa, este debería comenzar a pensar en el retiro.

Pero en las últimas horas hubo un excampeón mundial que agregó algo más de picante a la crítica. Andre Ward, medallista de oro olímpico y campeón mundial en el peso súper mediano y semipesado, opinó que Gennady Golovkin nunca buscó ser competitivo sino más bien ir a cobrar a Las Vegas su último gran cheque de pago.

“Pensé que Álvarez debería haber detenido esa versión de Golovkin. Si Canelo es quien dice ser, un grande de todos los tiempos, debes aprovechar a un peleador como ese, que literalmente apareció para recibir un cheque. La actuación de Golovkin no fue impactante. Me sorprendió la reacción y la respuesta de la gente que finalmente se dio cuenta de que se ve viejo", manifestó en diálogo con Max on Boxing.

Y agregó: “Se ha visto viejo durante los últimos dos o tres años, y debido a que tiene el mantra del estilo mexicano, todos disculpan el hecho de que recibe demasiados golpes y demasiados castigos. El tiempo de respuesta y la reacción no estaban allí. Golovkin lleva aparentando los 40 desde antes de tenerlos".