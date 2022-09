En el día de hoy Floyd Mayweather realizó una exhibición ante Mikuru Asakura, a quien venció por KO. Por otra parte, en las últimas horas, Money se refirió a David Benavidez, a quien reconoció como un peleador que se merece el respeto. ¿Le servirá ese crédito para enfrentar a Canelo Álvarez?

Desde la pelea contra Gennady Golovkin, no se ha parado de hablar de que el Bandera Rojas debería ser el próximo retador del tapatío, por lo que el mexicano lo descartó. “¿Por qué creen que no quiero pelear con un mexicano o con Benavidez?”, había expresado post pelea.

Y agregó: “Escucho mucho a su papá (José Benavidez) hablar mucha mierda, pero a ver, vean lo que ha logrado, nada. Un solo campeón, Anthony Dirrell. Por favor, no me falten el respeto”. A pesar de esto, el excampeón del mundo volvió a recibir elogios, pero esta vez de Floyd Mayweather.

“No es estar alabando a boxeadores, es darles el reconocimiento que merecen. Este tipo (David Benavidez) puede boxear”, comentó el excampeón del mundo a medios de comunicación luego de vencer por KO Mikuru Asakura. ¿Le servirá ese crédito de Money para concretar la pelea contra Canelo Álvarez?

Floyd Mayweather habló de Manny Pacquiao

Luego de su exhibición, Floyd Mayweather habló de la posible pelea contra Manny Pacquiao y lo descartó. “Me retiré del deporte y no dejé que el boxeo me retirara a mí. No voy a pelear contra otros exboxeadores ni otros campeones mundiales. No voy a castigar más mi cuerpo de lo que ya lo hice”, finalizó.