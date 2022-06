Por si para Eddy Reynoso no hubieran sido lo suficientemente dolorosas las derrotas de Saúl El Canelo Álvarez y Oscar Valdez, tal vez los dos mejores peleadores que entrena en su gimnasio, tuvo que lidiar además con la salida de otros dos grandes boxeadores como Ryan García y Frank Sánchez, ambos entrenándose actualmente a las órdenes de Joe Goosen.

García fue el primero en tomar las decisión y ya tuvo una pelea bajo el nuevo mando, que terminó con victoria en decisión unánime sobre Emmanuel Tagoe. Sánchez, que venía de conseguir junto al Canelo Team la victoria más importante de su carrera venciendo a Efe Ajagba en decisión unánime en octubre del año pasado, no quedó conforme con el trato que se realizó luego para que enfrentara en enero de este año a Christian Hammer, a quien también derrotó por fallo unánime, y meses más tarde decidió seguir los pasos del californiano.

Sucede que el cubano siente que ya está en condiciones de aspirar a una pelea de campeonato mundial y se decepcionó de que en cambio lo emparejaran con un peleador de récord apenas discreto. Ahora, espera recibir de Goosen la atención que cree merecer e ir en busca de esos grandes desafíos deportivos.

“Primero, estaba en Miami de vacaciones y luego vine al campamento con Joe para prepararme para mi próxima pelea, que deberíamos anunciar pronto. Con Eddy y Canelo tenemos las mejores relaciones. Todo es normal. Eddy tuvo un gran campamento con Canelo y estuvo muy ocupado. Ahora está de vacaciones y por eso vine con Joe, pero con Eddy está todo normal", explicó Sánchez en diálogo con George Ebro.

Y agregó: “Joe es un gran entrenador, que sabe manejar bien los pesos pesados. Me gusta la forma en que entrena, prepara a los luchadores. Mis directivos lo contactaron y me abrió los brazos, aquí me recibió. Primero vine a Los Ángeles y estuve practicando unos días con él, viendo cómo entrena. Obviamente, ha sido un entrenador con grandes campeones, con mucha experiencia en el boxeo. Sabe bastante. Me gusta cómo está trabajando conmigo y me siento bien con él".

Sánchez no cierra las puertas al Canelo Team

A diferencia del corte drástico que decidió hacer Ryan García con Eddy Reynoso, Frank Sánchez no descarta volver a trabajar con el Canelo Team. "Las puertas están abiertas con Reynoso y con Team Canelo. Mis puertas están abiertas. Están de vacaciones después de un largo campamento. Tengo una pelea y tengo que buscar oportunidades y desarrollarme aquí con Joe durante este tiempo", manifestó.